Erzurum'da Aras Nehri dondu

Erzurum'da aşırı soğukta Aras Nehri'ni dondu

ERZURUM - Erzurum'da son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar Aras Nehri'nin yüzeyinin buzla kaplanmasına neden oldu.

Tekman ilçesinden geçen Aras Nehri son günlerde aşırı soğuklardan dolayı buz kesti. Zaman zaman eksi 35 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. Tekman'da soğuk yüzünden çok sayıda araçta dondu.

Araç sürücüsü Abdulhadi Akgüvercin, donan araçlarını servislere götürmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Son 3 gündün çok soğuk. Her yer dondu. Araçlarımızı çalıştırmakta dahi güçlük çekiyoruz. Araç seyrederken bile yolda donabiliyor" diye konuştu.