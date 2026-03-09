Haberler

10 yıldır 'Allah'ın misafiri' dedikleri kuşları yemliyorlar

10 yıldır 'Allah'ın misafiri' dedikleri kuşları yemliyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da iki apartman görevlisi, 10 yıldır topladıkları bayat ekmek ve yemek artıklarıyla kış aylarında zorluk çeken kuşlara destek oluyor. İbrahim Coşkun ve Samih Karabıyık, apartman sakinlerinden topladıkları yiyecekleri kuşlar için temiz alanlara bırakıyor.

ERZURUM'da iki apartman görevlisi, 10 yıldır görev yaptıkları binalardan topladıkları bayat ekmek ve yemek artıklarıyla 'Allah'ın misafirleri' olarak gördükleri kuşları besliyor.

Erzurum'da kışın yem bulmakta zorlanan hayvanlara çeşitli kurum ve kuruluşlar destek olmaya çalışıyor. Özellikle kuşlar, kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaştığı bölgede yem bulmada büyük zorluk yaşıyor. Küçük büyük herkesin kampanyalarla yem desteği sağladığı kuşlara Erzurum Yunus Emre Mahallesi Avcı Sokak'ta iki ayrı apartmanda görev yapan 3 çocuk babası İbrahim Coşkun (61) ile 1 çocuk babası Samih Karabıyık (48) 10 yıldan beri yem topluyor. 'Allah'ın misafirleri' olarak kabul ettikleri kuşlar için apartman sakinlerinin dairelerinin önüne bıraktığı ekmek ve yemek artıklarını torbalara dolduran Coşkun ve Karabıyık, onları küçük parçalara böldükten sonra kardan temizledikleri alana döküyor. İki arkadaşın araziye döktüğü yiyecekler, kısa sürede bölgeye gelen kuşlar tarafından tüketiliyor.

11 yıldır kapıcılık yaptığını belirten İbrahim Coşkun, apartmandaki dairelerin kapılarının önlerine bırakılan ekmekleri toplayarak Samih Karabıyık'a götürdüğünü söyledi. Birlikte kuşların yiyebileceği kadar küçük hale getirdikleri ekmekleri kürekle temizlenen araziye bıraktıklarını anlatan Coşkun, "Hem kuşların karnı doyuyor hem de israfın önüne geçiyoruz. Bunu yaklaşık 10 senedir yapıyoruz. Kuşlar da alıştı, biz de alıştık. Her zaman gelip konuyorlar, biz de onlara hizmet ediyoruz" dedi.

İbrahim Coşkun'la birlikte yıllardır kuşlara yem desteği sağladıklarını ifade eden Samih Karabıyık, "İbrahim amcayla birlikte dairelerin önündeki ekmekleri topluyoruz. Daha sonra ekmekleri parçalayıp karı küredikten sonra boş alana bırakıyoruz. Hayvanlar gelip güzelce yiyor. Amacımız ekmeklerin ziyan olup çöpe gitmesini engellemek. Kuşlar Allah'ın misafiridir, biz de onların karnını doyurmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

KKTC'ye tam koruma! Türkiye iki hamleyi birden yaptı
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar

Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis araya girdi

Ünlü oyuncudan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis güçlükle durdurdu