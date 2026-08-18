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Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Erzurum'da bir apartman dairesinde çıkan kavgada E.T. (19), Ramazan Ş.'yi (44) bıçaklayarak öldürdü; tarafları ayırmaya çalışan M.T. ise elinden yaralandı. Zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Erzurum'da apartman dairesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede E.T. (19) ile Ramazan Ş. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T'nin Ramazan Ş'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Kavga sırasında evde bulunan ve tarafları ayırmaya çalışan M.T. (44) de elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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