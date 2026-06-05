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Erzurum'da ortaokul öğrencileri doğa için seferber oldu

Erzurum'da ortaokul öğrencileri doğa için seferber oldu
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Erzurum’da çevre gönüllüsü Abdulkerim Erzeneoğlu, 80 ortaokul öğrencisiyle Atatürk Üniversitesi kampüsünde 60 poşet çöp topladı. Öğrenciler, Dünya Çevre Günü’nde doğa bilinci kazandı.

ERZURUM'da çevre temizliği kampanyalarıyla bilinen çevre gönüllüsü Abdulkerim Erzeneoğlu'na, ortaokul öğrencileri destek verdi. 80 öğrenci, Erzeneoğlu ile birlikte Atatürk Üniversitesi kampüsündeki çamlık alanda poşetler dolusu çöp topladı. Erzeneoğlu, "Bizim amacımız; çocuklara doğa bilincini aşılamak, geleceğe nefes olmak" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan, 1 çocuk babası Abdulkerim Erzeneoğlu, 9 yıldır ailesi başta olmak üzere her kesimden destekçileriyle doğadaki çöpleri topluyor. Bu yıl da temizlik çalışmalarını sürdüren Erzeneoğlu'na, Erzurum'daki bir özel okulun 80 öğrencisi destek oldu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle doğa için okullarından çıkan öğrenciler, Atatürk Üniversitesi kampüsünde çöp topladı. Öğretmenlerinin nezaretinde çamlık alana atılan yüzlerce plastik ve cam şişe ile kilolarca çöpü poşetlere dolduran öğrenciler, yaklaşık 1,5 saatte bölgeyi temizledi. Çöp toplama sırasında öğrenciler, akıllı saat de buldu ve öğretmenlerine teslim etti. Dikkatlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden öğretmenlerden biri, akıllı saati şarja takarak sahibine ulaştıracaklarını söyledi.

'60 POŞET ÇÖP TOPLADIK'

Kendisini 9 yıldır doğaya adayan Abdulkerim Erzeneoğlu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle özel okuldaki ortaokul öğrencisi arkadaşlarımızla beraber doğa temizliği yaptık. Buradan yaklaşık 60 poşet çöp çıkararak temizliğimizi tamamladık. Bizim amacımız; çocuklara doğa bilincini aşılamak, geleceğe nefes olmak. 80 öğrencimizle beraber doğa temizliği yaptık" diye konuştu.

Temizlik sonrası öğrenci ve öğretmenler, topladıkları poşetlerle selfie de yaptı. Erzeneoğlu, desteklerinden dolayı etkinliğe katılan 3 öğretmen ve 80 öğrenciye teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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