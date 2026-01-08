Haberler

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut, basın mensuplarıyla buluştu

Güncelleme:
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve günlerini kutladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen programda Aykut, ulusal ve yerel yayın organlarında çalışan basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Aykut, burada yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gazeteciliğin fedakarlık, sorumluluk ve güçlü bir kamu bilinci gerektiren onurlu bir meslek olduğunu dile getiren Aykut, "Zor şartlar altında dahi mesleğini hakkıyla icra eden sizler, toplumun sesi ve vicdanı olma görevini başarıyla yerine getiriyorsunuz. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, sizlerin desteğini ve katkısını her zaman yanımızda hissettik. Sosyal hizmetlerin görünür kılınmasında, toplumsal farkındalığın artırılmasında basının rolü son derece kıymetlidir. Bu vesileyle; görevini etik ilkeler çerçevesinde yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Pasta kesiminin de yapıldığı etkinlikte Aykut, kurumun 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerini anlattı.

