Erzurum Aşkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem

1) ERZURUM'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 11.29'de merkez üssü Aşkale ilçesi olan deprem meydana geldi. 4.4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Aşkale'nin yanı sıra Erzurum merkezde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Okullarda da öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflarından dışarıya alındı.

'EKİPLERİMİZ SAHADA'

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, saat 11.29 itibarıyla meydana gelen depremde olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Polat, "Ekiplerimiz sahada. Mahallelerden herhangi bir olumsuzluk ulaşmadı. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor" dedi.