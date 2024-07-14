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Erzurum - Artvin karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

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Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aksu Kapı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yol, bir saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Son zamanlarda Tortum ve Uzundere'den gelen heyelan ve sel haberlerinde artış yaşandı. Bölgeye kısa süreli ancak etkili yağan sağanak yağmur, tüm bölgeyi olumsuz etkiledi. Sürücülerin bu bölgeden geçerken dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışların devam edebileceğini ve heyelan riskinin sürebileceğini belirterek, vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Erzurum - Artvin karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aksu Kapı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yol, bir saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Son zamanlarda Tortum ve Uzundere'den gelen heyelan ve sel haberlerinde artış yaşandı. Bölgeye kısa süreli ancak etkili yağan sağanak yağmur, tüm bölgeyi olumsuz etkiledi. Sürücülerin bu bölgeden geçerken dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışların devam edebileceğini ve heyelan riskinin sürebileceğini belirterek, vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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