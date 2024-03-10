Üye Girişi
Haberler

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Ramazan Ayının İlk Teravih Namazında Camiler Doldu

Güncelleme:

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında tarihi camileri doldurdu. Erzurum'da Ulu, Lalapaşa, Murat Paşa ve Gürcükapı camileri en fazla ilgi gören camiler arasında yer aldı. Ardahan ve Kars'ta da vatandaşlar camilere akın etti.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar tarihi camileri doldurdu.

Erzurum'da vatandaşlar, çocuklarıyla teravih namazı kılmak için özellikle kentteki tarihi camileri tercih etti.

Ulu, Lalapaşa, Murat Paşa ve Gürcükapı camileri en fazla ilgi gösterilen camiler arasında yer aldı.

Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Ardahan

Ardahan'da da ilk teravih namazı kılındı.

Serhat Ulu Camisi'ne gelenler teravih namazını kılıp dua etti.

Kars

Kars'ta da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Sultan Alparslan Camisi'ne çocuklarıyla gelenler ilk teravih namazını kıldı.

Namaz sonrası dualar okundu. Kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde namazlarını eda etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AA muhabirine, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutlayarak, "Huzur, barış, birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmayı, gönül sofrasında bir arada olmayı ve paylaşmayı inşallah ramazan ayıyla yaşarız." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ilk teravih namazında camileri doldurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Paşa Ardahan Erzurum Kars Yaşam Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Gaziantep Karkamış Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Karkamış adayı Dilan Coşkun kimdir? Saadet Partisi Eyüpsultan adayı Mevlüt Karsavran kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Eyüpsultan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Esenyurt adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep İslahiye adayı Mehmet Güllü Aydın kimdir? Saadet Partisi Esenler adayı İbrahim Bitiş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çekmeköy adayı Halil İbrahim Akpınar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çekmeköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çatalca adayı Yaşar Buruneren kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Büyükçekmece adayı Can Karabulut kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beyoğlu adayı Turgut Sahtiyan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beyoğlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beylikdüzü adayı Reşat Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beylikdüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beykoz adayı Yasin Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beykoz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beşiktaş adayı Muhammed Gazi Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bayrampaşa adayı İsmail Acar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Başakşehir adayı Bekir Demirkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Başakşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bakırköy adayı Ramazan Boyalık kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title