Erzurum, Ardahan ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yoğun sisin yanında dondurucu soğukların etkisiyle bitkiler kırağıyla kaplandı, dereler tamamen dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğukların etkisiyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.

Beyaz örtüyle kaplı kentte sisin de etkisiyle ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentteki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kars

Kars'ta soğuk hava ve yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Yoğun sisin de etkili olduğu şehirde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kars Kalesi ve tarihi yapılar sisle kaplandı.

Gezi için Kars'a gelen Aysun Oral, karla kaplı Kars'ı çok beğendiğini ifade ederek, "Kars ilk görev yerimdi 32 yıl önce buradaydım, tekrar görmek istedim çok güzel. Bıraktığımdan çok daha iyi buldum bu beni mutlu etti." diye konuştu.

Tülay Eren de ilk defa Kars'a geldiğini dile getirerek, "Daha soğuk bir hava bekliyordum çok üşümedim, Anadolu şehirlerinden çok farklı daha modern Avrupa şehrini hatırlattı." dedi.

Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede, bina çatılarında, ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu, camlar buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı, dereler tamamen dondu.

Vatandaşlar arabalarına battaniye ve branda sararak soğuktan korumaya çalıştı.