Haberler

Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da toplam 940 yerleşim yerinin yolu kapandı. Belediyeler, yolların açılması için büyük çapta karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 940 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 567 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 400 araç ve 1200 personelle yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 45 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, yolların açılması için çalışma yürüttü.

Erzincan'da da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle 328 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 35 araç ve 92 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici