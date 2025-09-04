Erzincan Valisi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrenciye Destek Sözü

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, hukuk fakültesini kazanan ihtiyaç sahibi öğrenciye yurt ve burs sözü verdi.

Öğretmen Kübra Aydın, Ordu Caddesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile yürüyen Vali Aydoğdu ile karşılaştı.

Vali Aydoğdu, öğretmenin "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Yunus Emre Adaş'ın babasının hasta olduğunu ve yurt ile burs ihtiyacının bulunduğunu" söylemesi üzerine, öğrenciyi arayarak destek sözü verdi.

Aydoğdu'nun jesti, öğretmen Aydın'ı duygulandırdı. Bu sırada Aydoğdu da duygusal anlar yaşadı.

Vali Aydoğdu, öğretmen Aydın'ın talebini ilettiği videoyu, sosyal medya hesaplarından şu notla paylaştı:

"Erzincan'da vefa, kardeşlik ve eğitimin aynı cümlede buluşması, insanın içini ısıtan bir hakikat. Bu inceliğiyle bize vesile olan öğretmenimiz Kübra Aydın'a bütün hissiyatımla teşekkür ediyorum. Hayat dediğimiz, dertle devayı, hastalıkla şifayı, hüzünle sevinci birlikte taşıyor. Yeter ki biz birbirimizin yükünü hafifletelim, birbirimizin yüreğine dokunalım. Dualarımızda şifa, gönlümüzde muhabbet, yolumuzda umut var."