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Erzincan-Sivas Yolu'ndaki Karla Mücadele Çalışmaları İncelendi

Erzincan-Sivas Yolu'ndaki Karla Mücadele Çalışmaları İncelendi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas kara yolunda yürütülen kurtarma çalışmalarını inceledi. Yol açma ve mahsur kalan sürücülerin ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD, Kızılay ve diğer ekiplerin görevlendirildiği bildirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan- Sivas kara yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Aydoğdu, beraberindeki Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile karla mücadele çalışmasının yapıldığı Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisine gitti.

Burada yetkililerden bilgi alan Aydoğdu, yaptığı konuşmada, kar nedeniyle kara yolunda mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sürücülerin ve yolcuların barınma ve yemek ihtiyacının karşılanacağını belirten Aydoğdu, "Valiliğimiz koordinesinde AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederim." dedi.

Aydoğdu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve çıkmak durumunda olanların da gerekli tedbirleri alması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
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