Refahiye-Erzincan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Erzincan'da meydana gelen TIR kazası nedeniyle Sakaltutan mevkiindeki kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kar yağışı sebebiyle yolu terk eden araçlar park alanında beklemeye alındı.

ERZİNCAN-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana gelen TIR kazası nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde bir TIR makas yaptı. TIR'ı kurtarmak için çalışma başlatılırken Erzincan-Refahiye kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Her iki tarafa gitmek üzere yola çıkan araçlar, trafik ekipleri tarafından durdurularak parka çekiliyor. Refahiye'den Erzincan istikametine giden araçlar, yol kenarındaki park alanında bekleyişini sürdürüyor. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber-Kamera: Barış YALÇINKAYA/REFAHİYE(ERZİNCAN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

