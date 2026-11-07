Erzincan Kemaliye'de 93 Harbi'nden kaldığı belirtilen taş fırın kullanıma açıldı

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ocak köyünde, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) döneminde Osmanlı askerleri tarafından inşa edildiği belirtilen tarihi taş fırın, yapılan restorasyonun ardından yeniden kullanıma kazandırıldı.

Kemaliye ilçesine bağlı yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip Ocak köyünde, 93 Harbi döneminde Osmanlı askerleri tarafından inşa edilen taş fırının yeniden ayağa kaldırılması için Erzincan Valiliği ve Kemaliye Kaymakamlığı proje hazırladı. Geçmişte çevre köylerden gelen vatandaşların da ekmek pişirmek için kullandığı fırın, aslına uygun restore edildi. Tarihi fırın köylüler tarafından kullanılmaya başlandı. Usta olmadığı için belirli günlerde hizmet veren fırında ekmeğin yanı sıra lahmacun, kebap gibi yiyecekler de pişiriliyor.

Ocak köyü sakinlerinden Veysel Aktaş, fırının geçmişte aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Burası atıl bir durumdaydı. Valilik ve kaymakamlığın çabalarıyla onarılarak kullanılır hale getirildi. Usta olmadığı için bazen yakabiliyoruz, her gün aktif değil. Bu fırın önceden çalışıyordu. Çevre köylerden de gelip burada ekmek pişiriyorlardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı