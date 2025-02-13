İliç'te Maden Heyelanında Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde geçen yıl 13 Şubat'ta maden sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 9 işçi anıldı.

Çöpler köyünde altın madeni sahasındaki heyelanda toprak altında kalan ve farklı tarihlerde cenazelerine ulaşılan işçiler için yapılan İliç Bayrak Tepe Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda, işçilerin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar, anıta karanfil bıraktı. Bazı aileler, gözyaşı döküp, hayatını kaybeden yakınlarının anıttaki fotoğrafını öptü.

Vali Vekili Ömer Özbay, anma programı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelanda hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelere de sabır dileyerek, "İliç maden kazasının birinci yıl dönümünde yapılan anıtın başındayız. 9 şehidimiz için yapılan anıtı ailelerle ziyaret ettik. İnşallah böyle acılar tekrardan yaşanmaz." dedi.

"Ailelerle beraber olduk, acıyı beraber yaşadık"

İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, her zaman işçilerin ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

İşçilerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Dinçer, "1 yıllık bu süreçte sürekli Valimiz ve bakanlarımızla, ailelerimizle beraber olduk ve bu acıyı beraber yaşadık. Ailelerimiz bugün davetimizi kırmadılar ve ilçemize geldiler. Mevlit okutacağız, sonrasında da kabir ziyaretiyle programımızı sonlandıracağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise parti olarak süreci yakından takip ettiklerini anlattı.

Bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni eden Taşcıer, "Tüm çabamız, bir daha bu acıların yaşanmaması, başka canların ve ailelerin gözünden yaş gelmemesi... İşçi sağlığı ve güvenliği için tüm önlemlerin alınarak bu acıların tekrar yaşanmaması için CHP olarak Meclis'te ve yargıda sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de işçilere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Buradaki programın ardından, ilçe merkezindeki Yusuf Ziya Demir Camisi'nde mevlit okutuldu, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.