Girlevik Şelalesi dondu, 3 metrelik sarkıtlar oluştu
Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, soğuk hava nedeniyle donarak görsel bir şölen sundu. Yazın akıntısıyla ünlü şelalede 3 metrelik buz sarkıtları oluştu. Ziyaretçiler, bu doğal güzelliği görmek için bölgeye akın ediyor.

ERZİNCAN'da soğuk hava nedeniyle Girlevik Şelalesi dondu. Yazın gürül gürül akan şelalede, 3 metrelik sarkıtlar oluştu.

Kentin Çağlayan beldesi Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesi ile oluşan Girlevik Şelalesi, dondu. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki donan şelale, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'

Şelaleyi gezen İlayda Reyyan Koşan, " Erzincan'ın doğal güzellikleri yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Bugün bu doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Girlevik Şelalesi'nin buz tuttuğunu duyduk ve buraya gezmeye geldik. Çok güzeldi. Herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ne bekliyoruz" dedi.

'DONMUŞ ŞEKİLDE DOĞA HARİKASI'

Muğla'dan Erzincan'a gelen Mustafa Ebrar Tepe, "Fethiye'den geldim. Erzincanlıyım. 3-4 ayda bir ailemi ziyaret etmeye geliyorum. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı bir güzel memleketimiz. Yazın düğünümüz vardı geldik. Ayrı bir güzelliği vardı. Kışın ayrı bir güzel. Donmuş şekilde doğa harikası. Erzincanlı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Asel ve Erva Koşan kardeşler ise herkesi Girlevik Şelalesi'ni görmeye çağırdı.

