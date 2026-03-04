Haberler

Vaşak ailesi dron ile görüntülendi

Güncelleme:
Refahiye ilçesinde karlı arazide dolaşan vaşak ailesi, Türkiye'de 'kesin korunacak türler' arasında yer alıyor. Dronla çekilen görüntüler, vaşakların doğal yaşamına dair ilginç anlar sundu.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde karlı arazide dolaşan vaşak ailesi dronla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre bazı bölgelerde popülasyonu azalan ve Türkiye'de 'kesin korunacak türler' arasında yer alan vaşaklar Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde görüntülendi. Kırkbulak köyü civarında karlı arazide Ozan Türkmen tarafından dron ile görüntülenen vaşak ailesinin anları belgeselleri aratmadı. Vaşak ailesi bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
