Vaşak ailesi dron ile görüntülendi
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde karlı bölgede dolaşan vaşak ailesi, Ozan Türkmen tarafından dronla görüntülendi. Vaşaklar, Türkiye'de 'kesin korunacak türler' arasında yer alıyor ve popülasyonları azalan türler arasında bulunuyor.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre bazı bölgelerde popülasyonu azalan ve Türkiye'de 'kesin korunacak türler' arasında yer alan vaşaklar Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde görüntülendi. Kırkbulak köyü civarında karlı arazide Ozan Türkmen tarafından dron ile görüntülenen vaşak ailesinin anları belgeselleri aratmadı. Vaşak ailesi bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı