Sıcaklığın eksi 30 dereceyi bulduğu Erzincan'da göller dondu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan ve kafes balıkçılığı da yapılan baraj gölünün yüzeyini yaklaşık 20 santimetre buz kapladı. Uzun yıllar sonra ilk kez bu sene soğuk havanın bu kadar etkili olduğunu ifade eden Tercanlılar, ilçede Sibirya soğuklarının yaşandığını belirttiler.

BUZLARI KIRIP KAFESLERE ULAŞIYORLAR

Geceleri eksi 25 ila 30 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle hayat şartları güçleşirken barajda balıkçılık yapan vatandaşlar ise buzları kırarak kafeslere ulaşmaya çalışıyorlar.

"BU SENE TİLKİ ÇIKARAN SOĞUKLARI YAŞIYORUZ"

Tercan halkından Alpaslan Cihan, "Bu sene felaket bir soğuk var. 6 yıl önce bir de bu şekilde hava soğumuştu. Tercan Baraj Gölü o zamanda bu şekilde buz tutmuştu. Geceleri eksi 27 derece gündüz ise eksi 17- 20 derece. Biz bu sene tilki çıkaran soğukları yaşıyoruz" dedi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.

"BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI"

Bölgede dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.