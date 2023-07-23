Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü projeleriyle sebze üretimi artıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün üreticilere yönelik kurumsal desteğiyle birlikte sebze üretimi artış gösteriyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, projelerin amacı ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Erzincan'da sebze üretimi artıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü projeleriyle sebze üretimi artıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce geliştirilen projeler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün üreticilere yönelik kurumsa desteği eklenince kentte sebze üretimi arttı.

Bu yıl dokuz dönüme yakın bir alanda üretim yapan Fahri Küçüktaş, memnuniyetini dile getirdi. Küçüktaş, sebze üretiminde yüksek kaliteli fidelerin desteklemeyle alındığını ve hastalıklara dayanıklı olduklarını vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı teknik ekibine bu destekleri için teşekkürlerini ileten Küçüktaş, üreticilerin bu tür desteklerle daha verimli üretim yapabildiklerini ifade etti.

Küçüktaş'ın tarlasında incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin bitkisel üretimi artırmak amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Şahin, Doğu Anadolu'da projenin uygulandığı tek il olan Erzincan'da, kent tarımı projeleriyle sebze üretimini artırmaya odaklandıklarını belirtti. Açık alanda özellikle kapya biber ve salçalık domates üretimine önem verdiklerini söyleyen Şahin, bu kapsamda 1 milyon 100 bin adet fidanın çiftçilerle buluşturulduğunu açıkladı. Yaklaşık 400 dekarlık alanda 285 üreticiye hibe fidelerin sağlandığını belirten Şahin, bu hibelerin oranının yüzde 75 olduğunu ifade etti.

Şahin, fidelerin uygulama yerlerinde düzenli kontrollerin yapıldığını ve çiftçilerin fidelerin gelişiminden ve veriminden memnun olduklarını belirtti. Şahin, gelecek yıllarda da çiftçilere teknik destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.