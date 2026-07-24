Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
R.M. idaresindeki 06 FV 7339 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA