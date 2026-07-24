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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

R.M. idaresindeki 06 FV 7339 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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