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Erzincan'da Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Komiser ve Annesinin Cenazeleri Erzurum'da Defnedildi

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Erzincan'da otomobilin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden komiser Hakan Yakuli ve annesi Hümeyra Yakuli'nin cenazeleri, Erzurum'da defnedildi. Cenaze namazına çok sayıda polis ve yetkililer katıldı.

Erzincan'da otomobilin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden komiser ve annesinin cenazeleri, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'da, babası Hakkı Yakuli'nin (64) kullandığı otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu dün hayatını kaybeden komiser Hakan Yakuli (35) ve annesi Hümeyra Yakuli'nin (53) cenazeleri, memleketleri Erzurum'a getirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli Yakuli ve annesi için kent merkezindeki Narmanlı Cami'de cenaze programı düzenledi.

Programda, kazadan yaralı kurtulan komiserin eşi Kumru Yakuli ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabutun karşısında gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından cenaze namazları kılınan Hakan Yakuli, polis mangasınca, Hümeyra Yakuli ise vatandaşlarca cenaze araçlarına konulduktan sonra Asri Mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Yakuli'nin yakınları ile çok sayıda polis katıldı.

Sivas- Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy yakınlarında, Hakkı Yakuli'nin kullandığı 25 TT 064 plakalı otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu Hakan Yukuli ve annesi Hümeyra Yakuli olay yerinde hayatını kaybetmiş, komiserin eşi Kumru Yakuli ile babası Hakkı Yakuli de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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