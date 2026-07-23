Erzincan'da ev çatısında yangın

Erzincan'da müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Ersevenler Mahallesi'ndeki 1613 Sokak'ta bulunan müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yardımıyla konut sakinleri evden çıkarıldı, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaynak: AA