Erzincan'da Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu Başladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyum, zemin araştırmaları ve deprem teknolojileri gibi konuları ele alıyor. İki gün sürecek etkinliğe alanında uzman akademisyenler katılıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından düzenlenen "Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu" başladı.

Enstitünün konferans salonunda iki gün sürecek sempozyuma, yurt içinden ve dışından alanında uzman çok sayıda akademisyen katılıyor.

Sempozyumda zemin araştırmalarından deprem erken uyarı sistemlerine, sahaya özel analizlerden jeolojik ve tektonik araştırmalara kadar birçok konu ele alınacak.

Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, sempozyumun açılışında, üniversitenin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından gurur duyduğunu söyledi.

Erzincan'ın 1939 depremi ile insanların hafızasında yer aldığını hatırlatan Özden, kentin sismik aktivitesinin oldukça yüksek, büyük depremlerin şehri olduğunu belirtti.

Özden, "Hedefimiz yer bilimleri ana bilim dalında son teknolojilerin ve son gelişmelerin neler olduğunu tespit ederek birbirimize aktarabilmek. Böylelikle hem birbirimizi eğitmek hem güncel bilgiye ulaşmak hem de karar vericilere, belediyelere ya da kanun koyuculara hangi konuların öncelikli olduğunu bir şekilde dile getirebilmek." diye konuştu.

EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Pamuk ise sempozyumun Türkiye'de ilk kez Erzincan'da düzenleniyor olmasının hem bilimsel hem de manevi açıdan çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Pamuk, şunları kaydetti:

"Erzincan, 1939 ve 1992 yıllarında yaşadığı büyük depremlerle ülkemizin deprem tarihinde özel bir yere sahiptir. Bugün burada, geçmişin acı tecrübelerinden ders alarak, bilim, mühendislik ve bilinçle daha dayanıklı şehirler inşa etme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Sempozyumumuz kapsamında zemin araştırmalarından deprem erken uyarı sistemlerine, sahaya özel analizlerden jeolojik ve tektonik araştırmalara kadar birçok konu ele alınacaktır."

Sempozyum, kapsamlı rapor hazırlanmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
