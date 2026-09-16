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Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

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Erzincan'da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri İ.D, F.G. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Hastaneye götürülen ve röntgen çekimleri yapılan zanlıların mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelilerin vücutlarından 287 kapsül halinde 2 kilo 770,83 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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