Erzincan'da Kimyasal Gaz Yüklü Tır Devrildi

Erzincan'da Kimyasal Gaz Yüklü Tır Devrildi
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Erzincan-Erzurum kara yolunda kimyasal gaz yüklü bir tır devrildi. Olay sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı, ancak AFAD ekiplerinin kontrolde herhangi bir sızıntı tespit etmemesiyle yol tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

Erzincan'da kimyasal gaz yüklü tırın devrilmesi sonucu Erzincan- Erzurum kara yolu kısa süreli araç trafiğine kapatıldı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kimyasal gaz yüklü tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Afad, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları kontrolde, tırdan herhangi bir kimyasal gazın sızmadığını tespit etti.

Polis ekiplerince kısa süreliğine trafiğe kapatılan kara yolu, tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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