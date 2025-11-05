Erzincan'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

ERZİNCAN'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryoya göre merkez üssü Erzincan olan 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları kurtardı, yangına müdahale etti.

Erzincan İl Afet Müdahale Planı'nın (TAMP-Erzincan) uygulanabilirliğinin artırılması, yaşanabilecek sorunların tespiti, yaşanacak bir afette 23 çalışma grubunun koordinasyonunun sağlanması ve eş güdüm konusunda yaşanabilecek olası uyuşmazlıkların görülebilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Erzincan merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, yangına müdahale, gaz sızıntısını önleme çalışmaları yapıldı.

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, "Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzincan'da Kuzey Doğu Anadolu fay hattı üzerinde birince derece risk teşkil eden hat üzerinde bulunması nedeniyle depreme karşı hazırlıklı olmamız olası bir afet anında müdahale kapasitemizi geliştirmemiz, ekip çalışmasını, koordinasyonu ve dayanışmamızı pekiştirmemiz büyük önem arz etmektedir" dedi.

Canpolat, 23 afet gurubunun katılımıyla Erzincan Yerel Düzey Deprem Tatbikatı saha da ve masa başında eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi. Canpolat, tatbikata AFAD, 3'üncü Ordu Komutanlığı, İtfaiye, Jandarma Arama Kurtarma, MEB AKUB, ACAR, destek afet gönüllülerimiz ve 23 afet grubundan 145 personel, 25 aracın katıldığını bildirdi.