Erzincan'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Erzincan-Sivas karayolunda bir otomobilde çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
R.K. idaresindeki 24 ABG 573 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Kavakyolu mevkisinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı.
Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan R.K, kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel