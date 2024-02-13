Erzincan'da Altın Madeninde Toprak Kayması

'HADİSE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULMAKTADIR'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşlarımız tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" dedi.