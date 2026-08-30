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Ayı Saldırısı: 143 Koyun Telef Oldu

Ayı Saldırısı: 143 Koyun Telef Oldu
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Erzincan'ın Koçyatağı köyünde bir besici, sabah ağıla gittiğinde 143 koyunun telef olduğunu gördü. Gece giren ayı saldırısında bazı koyunlar da yaralandı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

Erzincan'da ayının saldırısı sonucu 143 koyun telef oldu.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyünde besicilik yapan İsmail Kutlu, sabah saatlerinde koyunlarını araziye çıkarmak için ağıla gitti.

Ağıl kapısının kırıldığını fark eden Kutlu, içeri girdiğinde hayvanların telef olduğunu gördü.

Yapılan incelemede ağıla gece saatlerinde giren ayının koyunlara saldırdığı belirlendi.

Saldırıda 143 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.

Kutlu'nun ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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