Erzincan'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, 4,52 kilometre derinlikte gerçekleşti ve saat 14.16'da kaydedildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, saat 14.16'da merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

