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Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı, AFAD ile deprem tatbikatı yaptı

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Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı, AFAD ile deprem tatbikatı yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı, Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı tarafından afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında deprem tatbikatı yapıldığını duyurdu. Tatbikatın Erzincan AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli olarak icra edildiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı tarafından ' Deprem Tatbikatı' gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Ordu Komutanlığımız tarafından, Erzincan AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli olarak afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında 'Deprem Tatbikatı' icra edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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