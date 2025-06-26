Şehitler Anıtı'nın Restorasyonu Tamamlandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2234. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle restore edilen 3. Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kentte 1997 yılında yapımı tamamlanan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle restore edilen 3. Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı törenle ziyaretçilerine açıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, öğretmen, öğrenci ve askerler tarafından yapılan onarım, tamirat ve peyzaj çalışmaları sonucunda anıtın restorasyonunun tamamlandığını belirtti.

Anıtın vatana millete ve bayrak uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin anısını yaşatacak önemli bir eser olduğunu bildiren Aydoğdu, "Bu anıt, kahraman şehitlerimizin fedakarlığını ve cesaretini sonsuza dek hatırlatacak bir sembol olacak. Bu vesileyle 3. Ordu İç Güvenlik Şehitleri Anıtı'nın restoresinde başta 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı olmak üzere tüm komutanlarımıza, askerlerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar anıtı haftanın çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00 -17.00 saatleri arasında ziyaret edebilecekler.

Açılışa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.