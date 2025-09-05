Haberler

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Q1 Yayın Başarısıyla Dikkat Çekiyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Q1 Yayın Başarısıyla Dikkat Çekiyor
Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin Q1 dergilerinde Türkiye'de 4. sıraya yükseldiğini ve kontenjan doluluk oranlarının %100'e ulaştığını duyurdu. 2024 yılında 577 yayının %34,8'inin Q1 dergilerinde yayımlandığını belirtti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, "Yayın kalitesi olarak en çok üzerinde durduğumuz Q1 yayınlarda üniversitemiz çok daha büyük başarı yakalamış, yüzde 1'lik dilimdeki Q1 dergilerinde Türkiye'de 4'üncü olma başarısını göstermiş." dedi.

Rektör Levent, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde üniversitelerinin kontenjan doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

Web of Science (WoS) verilerine göre, 2024'te üniversite öğretim üyelerinin yaptığı 577 yayınla Türkiye'deki 208 üniversite arasında 56'ncı olarak 60 üniversite arasına girmeyi başardıklarını vurgulayan Levent, şunları kaydetti:

"Yayın kalitesi olarak en çok üzerinde durduğumuz Q1 yayınlarda üniversitemiz çok daha büyük başarı yakalamış, yüzde 1'lik dilimdeki Q1 dergilerinde Türkiye'de 4'üncü olma başarısını göstermiş. Yüzde 10'luk dilimde Q1 dergilerinde yayın oranında ise 7'nci sırada. Q1 dergilerde yayınlanan yayın sayısı olarak da Türkiye'de 25'inci sırada olma başarısını göstermiştir. Bu, üniversite öğretim üyelerimizin hakikaten çok büyük başarısı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin artan trendde genç üniversite olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda neler yapabileceğinin göstergesi."

Prof. Dr. Levent, Q1'in bir öğretim üyesinin yayın yapabileceği en kaliteli dergiler olduğuna dikkati çekerek, şunları paylaştı:

"Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyeleri, yaptıkları 577 yayının yüzde 34,8'ini Q1 dergilerde, yüzde 27,4'ünü ise Q2 dergilerde yapma başarısını göstermiştir. Ayrıca, bir başka başarı da üniversite öğretim üyelerimiz 2024'te yapmış oldukları 577 yayının yüzde 31'inde uluslararası işbirliğini göstermişler. Dolayısıyla uluslararası öğretim üyelerinin de makalede birlikte emek verdiklerini göstermişlerdir. Bu da bize bir uluslararası üniversite olma niteliğini kazandırmaktadır."

Levent, dünyadaki ilk 500 üniversite arasına Türkiye'de çok fazla üniversitenin girdiğini, EBYÜ'nün de bunların arasına girmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
