Haberler

AFAD ve JAK'tan Boğulma Tatbikatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD ile JAK timinden boğulma vakalarına karşı tatbikatERZİNCAN Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma personeli ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Karasu Nehri ile Göyne Baraj Gölü'nde su üstü arama ve kurtarma tatbikatı düzenledi.

Afad ile JAK timinden boğulma vakalarına karşı tatbikat

ERZİNCAN Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü arama kurtarma personeli ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Karasu Nehri ile Göyne Baraj Gölü'nde su üstü arama ve kurtarma tatbikatı düzenledi.

Yaz sıcaklarının etkili olduğu Erzincan'da, boğulma vakalarına müdahale eden AFAD arama kurtarma personeli ile İl Jandarma Komutanlığı JAK timine yönelik Karasu Nehri ve Göyne Baraj Gölü'nde eğitim düzenlendi. Ekipler, eğitimin ardından Karasu Nehri ile baraj gölündeki vakalara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta uygulama eğitim de hayata geçirildi, eğitim alan personelin kabiliyeti test edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saat paylaşımı gündem olmuştu! AK Partili Mahmut Mert Çelik affını istedi

Lüks saat paylaşımı sonrası AK Partili Başkan affını istedi
Hülya Avşar ve yardımcısı Şerife'den renkli anlar!

Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki...
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları
Rize'de yüzdüğü sırada kaybolan minik Arif'in cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan küçük Arif'ten haber var
Çorum'da mezarlıkta yaşayan kadına belediyeden sıcak yuva

65 yaşında mezarlıkta yaşıyor: Onlarla dertleşiyorum
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı