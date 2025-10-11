Ertan Gün'ün cinayetinde sanığa müebbet hapis istemi

BURSA'da ormanda toprağa gömülü bulunup, kriminal laboratuvarda yüz giydirme işlemiyle kimliği belirlenen Ertan Gün'ü (63) öldüren Ziya Yılmaz'ın (60) tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Yılmaz'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Osmangazi ilçesi Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkisinde 4 Ekim 2020'de yapılan ihbar sonrası, ormanda toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Ateşli silahla öldürüldüğü tespit edilen ve yüzü tanınmayacak haldeki cesedin kimlik tespiti için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. İlgili birimlerle kurulan koordinasyon sonucu Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen uzman raporunda, cesedin 40- 66 yaş aralığında, 166-172 santim boylarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ekipler, bu bilgilerle dijital ortamda cesede yüz giydirme işlemi yaparak, kime ait olabileceğini araştırılması için kayıp başvurularını incelemeye aldı. Araştırmada, aranan 18 kişinin fiziksel özelliklerinin cesetle uyumlu olduğu belirlendi. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri alınıp, DNA profili ile karşılaştırma yapıldı. Karşılaştırmada, cesedin DNA profili ile S.G.'den alınan örnek eşleşti. Cesedin S.G.'nin babası olan ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'na kayıp olarak bildirilen Ertan Gün'e ait olduğu tespit edildi.

CEP TELEFONU GÖRÜŞMELERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Araştırmalarını derinleştiren JASAT, maktulün kaybolduğu tarihten itibaren kullanmış olduğu cep telefon numarasını tespit edip, 1 yıl öncesine ve olay gününe ait görüşme kayıtlarıyla mesajları savcılıktan talep etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Ertan Gün'ün telefonda görüştüğü tespit edilen 2'si kadın, 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. JASAT'ın eş zamanlı operasyonuyla 5 şüphelinin Bursa'da, 1 şüphelinin bulunduğu Sakarya'da ifadesi alındı. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cezaevinde tutuklu bulunan 2 şüphelinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alındı. 8 şüphelinin olayla bağlantısının olmadığı anlaşılırken, cinayet şüphelisi olarak Ziya Yılmaz olarak belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Ziya Yılmaz'ın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmazken, Yılmaz jandarma sorgusunda cinayeti itiraf etti. Savunmasında, Ertan Gün ile aralarında borç nedeniyle husumet bulunduğunu belirten şüpheli, maktule ait cep telefonu ve olayda kullandığı silahı da denize attığını söyledi. İfadesinin ardından tutuklanan Ziya Yılmaz, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada da Ertan Gün ile 2014 yılında tanıştığını ve 2020'de aralarında borç husumeti oluştuğunu söyledi. Yılmaz, "Ertan ile aramızda borç meselesinden husumet oluştu. Olay günü sabah uyandığımda Ertan kapımın önüne gelerek, benden ödünç para istedi. Paramın olmadığını söylememe rağmen ısrarlarına devam edince aramızda kavga çıktı. Sonrasında beni ormana götürdü" dedi.

Ormanda konuştuklarında, Ertan Gün'ün kendisine, define aramak için Kastamonu'da bir mağaraya gideceği için paraya ihtiyacı olduğunu belirten tutuklu sanık, "Ormanda arabadan inen Ertan, benim de inmemi istedi. Birden elini cebime atarak cüzdanımı aldı. Önceden define için kazmış olduğu çukuru göstererek, beni bu çukura gömeceğini söyledi, saldırdı. Kendimi korumak için üstüne atladım. Boğuştuk, o esnada silah patladı. Kendisi her ne kadar çukurun içine gömülü halde bulunsa da onu gömmedim. Amacım, Ertan'ı öldürmek değildi. Korkudan 4 yıl boyunca saklandım. Pişmanım" diye konuştu.

'OLAY MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA'

Ziya Yılmaz'ın avukatı Yücel Akgül, müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında olayı gerçekleştirdiğini belirterek, "Parası alınan müvekkil, olay sırasında kendini korumak için silahın üstüne atlamıştır. Çıkan boğuşmada maktul, ateş ettiği silahtan çıkan mermiyle ölmüştür" dedi.

Mahkeme heyeti, Ziya Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Yılmaz'ın yargılanmasına 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti karar için duruşmayı erteledi.