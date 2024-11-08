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Kıbrıs gazisi Musa Sarı son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Musa Sarı son yolculuğuna uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Musa Sarı (73) için Canik Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Musa Sarı (73) için Canik Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı. Musa Sarı, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs gazileri bizler için çok değerlidirler. Çünkü onlar 20-21 yaşlarında Mehmetçikler olarak Kıbrıs halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşması için, Doğu Akdeniz'de bugünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını vesile etmek için Kıbrıs'a çıktılar. Hepimizin duaları onlarlaydı. O harekatta şehit düşenleri rahmetle anıyorum. Tüm gazilere sesleniyorum. Gaziler bizler için en değerli varlıklardır. Musa Sarı'nın bir Kıbrıs gazisi olarak yaptığı kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Onun ismini kalbimizde hep yaşatacağız. Doğu Akdeniz'de bir Türk devletinin sahibi olan Kıbrıs Türk halkı bütün bunların bilinci içerisindedir" dedi.

Musa Sarı'nın cenazesi Canik ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, il müdürleri ve gaziler katıldı.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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