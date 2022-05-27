Erol Evgin'e Anlamlı Ödül - Haberler

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Erol Evgin'e Anlamlı Ödül

Bültenler - Güncel
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Erol Evgin'e Anlamlı Ödül

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz gün Yenikapı'daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılan, ArtContact İstanbul 2. Çağdaş Sanat Fuarı'nda "Sanata Katkı Onur Ödülü" aldı.

Sanatla Dolu 52 Yıl

Ödülünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in elinden alan Erol Evgin: "52 yıllık sanat hayatımda şarkıcı, besteci, müzik yapımcısı, televizyon yapımcısı, film oyuncusu olarak sanatın içinde oldum. Bu değerli ödülü bütün bu çalışmalarımın karşılığı olarak, heyecanla alıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir'" sözleriyle, teşekkür etti.

Erol Evgin'e Anlamlı Ödül

Resimleri Sergileniyor

Erol Evgin'in, 25 - 29 Mayıs tarihleri arasında açık olan fuarda, Galeri Selvin'de 4 adet resmi sergileniyor.

Bültenler / Güncel

Muammer Keskin, Erol Evgin, Müzik, Şişli, Güncel, Haberler

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