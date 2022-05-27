Erol Evgin'e Anlamlı Ödül - Haberler

Sanatla Dolu 52 Yıl

Ödülünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in elinden alan Erol Evgin: "52 yıllık sanat hayatımda şarkıcı, besteci, müzik yapımcısı, televizyon yapımcısı, film oyuncusu olarak sanatın içinde oldum. Bu değerli ödülü bütün bu çalışmalarımın karşılığı olarak, heyecanla alıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir'" sözleriyle, teşekkür etti.

Resimleri Sergileniyor

Erol Evgin'in, 25 - 29 Mayıs tarihleri arasında açık olan fuarda, Galeri Selvin'de 4 adet resmi sergileniyor.

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