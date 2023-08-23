Erol Evgin Bodrum'da konser verdi

Erol Evgin, Bodrum'da düzenlenen konserde sevilen şarkılarını söyledi. Konseri ünlü ressam Devrim Erbil, torunu Erem Erol Evgin ve sörfçü arkadaşları da izledi.

Bodrumluların ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açan Erol Evgin ; "Rüya", "İçimdeki Fırtına", "İmkansız Aşklar" gibi sevilen şarkılarını gece boyunca kendisine eşlik eden Bodrum korosu eşliğinde söyledi.

Dedesini izledi

Sanatçının konserini izlemeye gelenler arasında ünlü ressam Devrim Erbil, torunu Erem Erol Evgin ve sörfçü arkadaşları da vardı. 14 yaşında olan Erem, arkadaşlarıyla birlikte dedesini izlerken, tüm şarkılarına da eşlik etti.