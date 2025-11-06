Ermenistan ve Çin Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

ERİVAN, 6 Kasım (Xinhua) -- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Çin arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamaya işaret ettiğini söyledi.

Ortaklık anlaşması, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Ermenistan Başbakanı'nın 31 Ağustos'ta Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde gerçekleştirdikleri toplantıda duyurulmuştu.

Paşinyan, Erivan'da salı günü düzenlenen Orbeli Forumu çerçevesinde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Ermenistan hükümetinin bölgede ulaşım rotaları açmayı amaçlayan Barış Kavşağı projesi ile Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

Ermenistan'ın son yıllarda izlediği dış politikanın tutarsız değil, dengeli ve tamamlayıcı olduğunu belirten Paşinyan, Ermenistan'ı barışın kesişim noktası haline getireceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Ermenistan düşünce kuruluşu Orbeli Center'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Orbeli Forumu'nda Güney Kafkasya bölgesindeki barış ve güvenlik ve bu ülkelerin birbirleriyle bağlantı imkanları ele alındı. Foruma 10'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan yetkili ve akademisyenler katıldı.