Haberler

Ermenistan ve Çin Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Ermenistan ve Çin Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Çin arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşamaya işaret ettiğini belirtti. Anlaşma, 31 Ağustos'ta Çin'de duyuruldu ve bölgede ulaşım rotalarını açmayı amaçlayan projeler üzerinde duruluyor.

ERİVAN, 6 Kasım (Xinhua) -- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Çin arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamaya işaret ettiğini söyledi.

Ortaklık anlaşması, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Ermenistan Başbakanı'nın 31 Ağustos'ta Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde gerçekleştirdikleri toplantıda duyurulmuştu.

Paşinyan, Erivan'da salı günü düzenlenen Orbeli Forumu çerçevesinde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Ermenistan hükümetinin bölgede ulaşım rotaları açmayı amaçlayan Barış Kavşağı projesi ile Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

Ermenistan'ın son yıllarda izlediği dış politikanın tutarsız değil, dengeli ve tamamlayıcı olduğunu belirten Paşinyan, Ermenistan'ı barışın kesişim noktası haline getireceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Ermenistan düşünce kuruluşu Orbeli Center'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Orbeli Forumu'nda Güney Kafkasya bölgesindeki barış ve güvenlik ve bu ülkelerin birbirleriyle bağlantı imkanları ele alındı. Foruma 10'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan yetkili ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

Merakla bekleniyordu! İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

İstanbul için devrim gibi sistem! Son depremde denendi, sonuç başarılı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Ruslar bile peşindeydi! Musul petrolü o ilimizden mi doğuyor?
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Süper Lig şampiyonunda da oynamıştı! Hem adı hem yaşı sahte çıktı, ülkesinde tutuklandı

Süper Lig şampiyonunda da oynamıştı! Hem adı hem yaşı sahte çıktı
Güllü'nün trajik ölümüyle ilgili ifadeler kan dondurdu: Annesini öldüreceğini söylüyordu

Güllü'nün ölümünde korkunç iddia: Annesini öldüreceğini planlamış
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü

Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü
Fatih Erbakan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' önerisine ret

Bahçeli'nin "Öcalan" önerisi Erbakan'ı kızdırdı: Çok istekliysen...
Miss Universe'de kriz! Yarışmacılar salonu terk etti

Güzellik yarışmasında büyük kriz! Yarışmacılar salonu terk etti
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.