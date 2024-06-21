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Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklama ile Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu. Açıklamada, Gazze'deki insani durum ve devam eden çatışmanın uluslararası siyaset gündeminde çözüm bekleyen başlıca meselelerden biri olduğu belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni tanıdığını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki insani durum ve devam eden çatışmanın uluslararası siyaset gündeminde çözüm bekleyen başlıca meselelerden biri olduğu belirtildi.

"REHİNELER SERBEST KALSIN" ÇAĞRISI

Açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti, sivil altyapıların hedef alınmasını, sivil halka yönelik şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını ve esir edilmesini kategorik olarak reddetmekte ve önkoşulsuz olarak serbest bırakılmaları için uluslararası toplumun taleplerine katılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

BARIŞÇIL VE KAPSAMLI ÇÖZÜMÜ SAVUNDUK"

Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunduğu kararlarına katıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi, Yahudi ve Filistin halkları arasında kalıcı uzlaşmanın tesisiyle samimi olarak ilgilenmektedir. Çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin meselesinin barışçıl ve kapsamlı çözümünü savunduk ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini destekledik. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirebilmelerinin tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz" ifadesi yer aldı.

"ERMENİSTAN CUMHURİYETİ FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Yukarıdakilere dayanarak ve uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devletini tanır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan Filistin Siyaset Gazze Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (23)

Ayşegül Öztabak:

Azerbaycan'dan beklediğimizi Ermenistan yaptı

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Mehmet Gazanfer:

Azerbaycan Müslüman ülke ama tanımıyor demekki asıl mesele menfaat ve güvenlikmiş

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Ahmet Sahin:

Aslında filistin diye bir derdi yok ermenistanın onlar israilin azerbaycana verdiği destek için meselenin özü

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Kara Ahmet:

azeriden bize dost most olmaz.okadar

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yanıtYanıtla
Raşid Polat:

bakalim ne hinlik peşindeler

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Arda Yıldız:

Türkiye'nin doğu bölgesindeki iddialardan vazgeçip sınırıda tanıdı. Recep Tayyip Erdoğan la Görüştükten sonra Yola geliyor.

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Hasan Turk:

Evet swnin deyimine gore aliyev reisini dinlemiyor ozaman.

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Sübhanallah:

Ermenistan'a helal olsun

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emin gormecikli:

neyi helal ediyorsun katlettikleri 20 bin türkü mü hayırdır

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Aslan:

Biz de onları katlettik,abartmayın Ermenistan’ı.Üç milyon nüfusu var,Rusya’da sattı onları İsrail de hedefe koydu.Adamlar hayatta kalma mücadelesi veriyor

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