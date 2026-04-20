Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Karabağ konusunu kapatıyoruz"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunun artık kurcalanmaması gerektiğini söyleyerek, "Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz." dedi.

Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisinin seçim öncesi programını açıklarken, Azerbaycan ile ilişkilerde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barışın kalıcı hale gelmesi için somut mekanizmaların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, bu sürecin halihazırda başlatıldığını ve ilerletilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Paşinyan, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) hayata geçirilmesi ile barış anlaşmasının imzalanarak onaylanmasının, sürecin daha ileri düzeyde kurumsallaşması açısından temel adımlar olacağını dile getirdi.

Sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri arasındaki temasların, ikili ticaretin, siyasi, kültürel ve insani diyaloğun geliştirilmesinin de barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Paşinyan, partisinin bu alanlarda atılacak adımları teşvik edeceğini ve destekleyeceğini bildirdi.

Paşinyan, bölgedeki geçmişe dair tartışmaların geride bırakılması gerektiğini ifade ederek, "Artık kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunu kurcalamayacağız. Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz." dedi.