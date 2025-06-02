Ermeni terör örgütünün saldırısında katledilenler Madrid'de anıldı

Ermeni terör örgütünün saldırısında katledilenler Madrid'de anıldı
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İspanya'nın başkenti Madrid'de, 47 yıl önce Ermeni terör örgütü JCAG'ın hain saldırısında katledilen Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp, ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo anıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 47 yıl önce Ermeni terör örgütü JCAG'ın hain saldırısında katledilen Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp, ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo anıldı.

Ermeni terör örgütü JCAG'ın, 2 Haziran 1978'de o dönemde Türkiye'nin Madrid Büyükelçilik binasının olduğu Monte Esquinza 48 numaralı sokakta çapraz ateş altına aldığı araçta şehit olan Büyükelçi Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp ve ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu'nun yanı sıra saldırıda hayatını kaybeden İspanyol Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo için Madrid Yunus Emre Enstitüsü'nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Madrid'de görevli askeri ataşeler, diplomatlar ve diğer büyükelçilik çalışanları katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Büyükelçi Küçükel Ezberci, "Dünyada hiçbir ülkenin Dışişleri Bakanlığı böyle bir zorlukla sınanmamış, bu denli karanlık bir geçmişe sahip olmamıştır. Bugün bizlere düşen bu dönemi unutmamak, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve bu acı dolu dönemde dahi direncini koruyan büyüklerimizden ders alarak ileriye bakmaktır. Bu anlayışla, Türk diplomasisi tüm zorluklara rağmen bölgemizde ve ötesinde barışı tesis etme ve koruma yönündeki taahhüdünden asla geri adım atmadı." dedi.

Türkiye'nin komşularıyla iyi ilişkiler kurma gayesini her zaman ilkeli ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini belirten Küçükel Ezberci, "Atatürk'ün, Yurtta Barış Dünya Barış ilkesini rehber edinerek ülkemizde ve çevremizde barışın ve istikrarın daim olması için uğraştık. Terörün, şiddetin, bölücülüğün sona erdirilmesine, ülkemizin ve uluslararası toplumun huzur ve refah içinde yaşamasına öncelik verdik." şeklinde konuştu.

"Ne mutlu ki ilkeli duruşumuz, siyasi, askeri ve ekonomik gücümüz sayesinde ülkemizi hedef alan terör örgütleri bugün teker teker güç kaybetmektedir." diye konuşan Küçükel Ezberci, şöyle devam etti:

"Ermeni terör örgütlerinin suikastlarının sona erdiği 1984 yılında eylemlerine başlayan ve 40 yılda 40 binden fazla kişinin ölümüne yol açan terör örgütü PKK geçtiğimiz günlerde kendini tasfiye ettiğini ve silah bıraktığını açıkladı. Terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde halkımızın selameti ve refahı için tüm makamlarımız var gücüyle çalışıyor."

Törenin ardından suikastın gerçekleştirildiği yere çelenk bırakıldı.

ASALA, JCAG, ARA ve 17 Kasım gibi terör örgütleri tarafından 1970'ten 1984'e kadar düzenlenen saldırılarda, 31'i Türk diplomat olmak üzere toplam 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Madrid'deki terör saldırısının zanlıları hiçbir zaman bulunup adalet önüne çıkarılamazken, Ermeni teröristlerce işlenen birçok cinayet gibi bu suikast da faili meçhul olarak kaldı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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