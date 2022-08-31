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Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Uzun Bir Aradan Sonra 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da Sevenleriyle Buluşacak

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Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Uzun Bir Aradan Sonra 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da Sevenleriyle Buluşacak

Sanatçılar Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, uzun bir aradan sonra 13 Eylül'de, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

Sanatçılar Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, uzun bir aradan sonra 13 Eylül'de, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatçıların konserleri devam ediyor. Çoğu eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarı seslendiren müzisyenler Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ikilisi de uzun bir aradan sonra Harbiye'de 13 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

Biletler ise Biletix ve Bubilet üzerinden satışa sunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

İsmail Hakkı Demircioğlu Erkan Oğur Eylül Güncel Haberler

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