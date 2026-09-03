Baş'tan Mladic tepkisi: 'Kahraman değildir'

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Srebrenitsa Soykırımı'nın başlıca sorumlularından Ratko Mladic'in Sırbistan'da "onurlu/vakur bir defin" ile anılmasına yönelik girişimlere tepki göstererek, "Ratko Mladic bir kahraman değildir. Ona öyleymiş gibi muamele edilmesine razı değiliz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Srebrenitsa Soykırımı'nın sorumlularında Ratko Mladic'in ailesi isterse Sırbistan'da "onurlu/vakur bir defin" için yardımcı olacaklarını açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabına yazılı bir açıklama yapan Baş, bunun Mladic'in aklanması anlamına geldiğini belirterek, "Aynı zamanda yakınlarını kaybeden binlerce insanın acısını yeniden büyütmek ve Balkan halklarının birlikte, barış içinde yaşama iradesini zehirlemektir. Kara düzen diye anlattığımız budur, böyle alçakça bir teklifi bırakın akla getirmeyi, kamuoyu önünde dillendirebildikleri bir düzen" ifadelerini kullandı.

"FAŞİZMİN HALKLARA NELERE MAL OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Kendisinin Boşnak bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"Ailemin geldiği toprakların tarihini, Balkan halklarının yaşadığı acıları ve ırkçılığın, milliyetçiliğin, faşizmin halklara nelere mal olduğunu biliyorum. Fakat lakabı Bosna Kasabı olan bir caninin böyle yüceltilmesine karşı çıkmak için Boşnak olmak gerekmiyor. Srebrenitsa'da yaşanan, binlerce Boşnak kardeşimizin öldürüldüğü soykırıma karşı çıkmak; insanlıktan, barıştan ve halkların kardeşliğinden yana olan herkesin sorumluluğudur."

İtirazlarının Sırp halkına yönelik olmadığını belirterek, savaş suçlarının bir halka mal edilmesinin, Mladic'in temsil ettiği milliyetçi anlayışın başka bir biçimde yeniden üretilmesi anlamına geleceğini belirten Baş, "Halkları birbirine düşman eden milliyetçiliğin karşısına başka türlü bir milliyetçilikle çıkmayacağız. Boşnak'ın Sırp'a, Sırp'ın Hırvat'a, Türk'ün Kürt'e düşman edildiği bir dünyayı kabul etmiyoruz. Çünkü halkların birbirinden değil, onları birbirine kırdıranlardan hesap sorması gerektiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Baş, "Ratko Mladic bir kahraman değildir. Ona öyleymiş gibi muamele edilmesine razı değiliz. İş lafa gelince Srebrenitsa'yı, Boşnakların yaşadığı acıları dilinden düşürmeyen Saray iktidarının, tüm bu yaşananlara sessiz kalmasını, diplomatik ilişkiler nedeniyle göz yummasını da halkımızın takdirine bırakıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA