Erkan Baş, madencilerle derbi izledi: Yarın Bakanlığa yürüyoruz

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da hak arama eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izledi. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın 12.00’de Enerji Bakanlığı’na yürüyeceğiz, hepinizi desteğe bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler Ankara'da eylemlerini sürdürüyor.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, eylemini sürdüren madenciler ile birlikte Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlediklerini ve madencilerle birlikte yarın saat 12.00'de, madencilerle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyeceklerini bildirdi.

Baş, "Herkese bir direniş akşamından daha merhaba. Bugün madencileri yalnız bırakmayan Ankara halkına yürekten teşekkür ediyorum. Hepimiz iyiyiz; direnişle, dayanışmayla güçleniyoruz. Yarın 12.00'de Enerji Bakanlığı'na yürüyeceğiz, hepinizi desteğe bekliyoruz. Bu akşam hep birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izliyoruz. Bir Beşiktaşlı olarak iki takıma da başarılar diliyorum, hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
