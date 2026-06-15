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Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı

Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
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Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman'ın yeşil-beyazlılar ile olan macerası resmen sona erdi.

ERGİN ATAMAN İLE YOLLAR AYRILDI 

Panathinaikos, 2023 yılından bu yana takımın başında olan başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Teşekkürler Ergin!'' ifadeleri kullanıldı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Ataman yönetiminde Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı. Yeşil-beyazlı ekipte milli basketbolcu Cedi Osman da forma giyiyor.

BU SEZON BAŞARISIZ GEÇTİ

Yunan ekibi Panathinaikos, son olarak EuroLeague play-offlarında Valencia'ya boyun eğmesinin ardından, ligde de şampiyonluğu Olympiakos'a kaptırmıştı. 

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