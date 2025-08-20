Erin Kasırgası North Carolina'ya Ulaşıyor: Olağanüstü Hal İlan Edildi

NEW Bir süredir ABD'nin Atlantik Okyanusu kıyısı boyunca kuzey yönünde ilerleyen Erin Kasırgası'nın bu akşam North Carolina eyaletine ulaşarak özellikle sahil bölgelerinde etkili olacağı bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin'in, giderek güçlendiği ve saatte 110 kilometre hızla North Carolina kıyı şeridinde akşam saatlerinde etkisini göstereceği bilgisi paylaşıldı.

NHC'nin açıklamasında, şu an 2 şiddetindeki Erin'in alanının "alışılmadık derecede" geniş olduğu ve bu durumun da ABD'nin doğu sahilinin büyük bölümündeki plajlarda "tehlikeli koşullar oluşturma kapasitesini" artırdığı belirtildi.

Açıklamada, 2025 yılının ilk kasırgası olan Erin'in karaya ulaşmadan ilerlemeye devam edeceği, buna karşılık ABD ve Kanada'nın doğu kıyılarında tehlikeli dalga ve akıntılar oluşturacağının beklendiği paylaşıldı.

Ülkenin Atlantik kıyısına hızla ilerleyen kasırganın akşam saatlerinde kategori 3 şiddetinde ana karaya ulaşması bekleniyor.

North Carolina'da kasırga nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Erin Kasırgası'nın ABD ana karasıyla buluşacağı ilk nokta olan North Carolina eyaletinde büyük önlemlerin bir parçası olarak olağanüstü hal ilan edildi.

Eyalet yetkilileri ise, bugün ilerleyen saatlerde dalga boyunun 7 metreye ulaşacağı Outer Banks bölgesinde yaşayanlar için tahliye emri yayınladı.

Yetkililer, bu hafta, yaklaşan kasırganın etkisi nedeniyle eyaletin Atlantik kıyılarında oluşan su altı akıntısına kapılan "düzinelerce kişiyi" kurtarmak için operasyon gerçekleştirildiği bilgilerini paylaştı ve insanları denizden uzak durmaları konusunda uyardı.

Öte yandan North Carolina??????? Valisi Josh Stein, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, eyaletin sahil bölgesindeki çeşitli noktalarda 3 hızlı su kurtarma ekibi, 200 Ulusal Muhafız askeri, yüksek araçlar, kurtarma uçakları ve nakliye helikopterleriyle göreve hazır olduklarını söyledi.

NHC, Erin Kasırgası'nın cumartesi günü Atlantik Okyanusu üzerinde güçlü bir fırtınaya dönüştüğünü duyurmuştu.

Erin, 24 saatten biraz daha uzun bir sürede 1. kategoriden 5. kategoriye yükselmiş ve bu da onu kayıtlara geçen en hızlı şiddetlenen Atlantik fırtınalarından biri yapmıştı.

NHC, fırtınanın Bahama adaları, ABD'nin doğu kıyısının büyük bir kısmı ve Kanada'nın Atlantik Okyanusu'ndaki kıyı şeridi boyunca tehlikeli dalga ve akıntılar oluşturacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.