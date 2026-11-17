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İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentine bağlı Duyuk et-Tahta köyünde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin korumasında dün gece Duyuk et-Tahta köyüne baskın düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait evlere saldırarak yoğun bir şekilde ateş açtı.

Sağlık kaynakları, gerçek merminin kullanıldığı saldırıda 60 yaşındaki Filistinli kadın Fıdda Fuheydat'ın hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bazıları, 4 Kasım'da da köydeki 8 eve el koymuş ve burada yaşamaya başlamıştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karışan İsraillileri "terörist" olarak nitelendirmiş ve bu eylemlerin İsrail'in imajına büyük zarar verdiği uyarısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri de haziran ayında yaptıkları açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı devlet destekli şiddetin 2026'da eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, "İşgal altındaki Filistin topraklarında artan İsrailli yerleşimci terörü ve bunun Filistin topluluklarının topraklardaki varlığı için oluşturduğu varoluşsal risk konusunda sert bir uyarıda bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Saldırılarda evler ve yapılar yıkılıyor, camiler ve araçlar ateşe veriliyor, tarım arazileri tahrip ediliyor, çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor ve Filistinliler yerlerinden ediliyor.

Filistinliler, saldırıların Batı Şeria'nın resmen ilhakına zemin hazırladığını ve Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını tehlikeye attığını belirtiyor.

Kaynak: AA