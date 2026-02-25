İyi Partili Usta: "Bu Ülkenin Kaynağı Oluk Oluk Yurt Dışına Akıyor"

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Merkez Bankası Ödemeler Dengesi verileri çok net biçimde ortaya koyuyor: Bu ülkenin kaynağı oluk oluk yurt dışına akıyor. Bu tablo yıllardır sürdürülen, öngörüsüz; değer yaratmaya değil ranta dayalı ekonomi politikalarının sonucudur. Çıkış yolu bellidir: Yüksek katma değerli üretim, adaletli bir bölüşüm. Bu ülkenin ihtiyacı; hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, güven ve öngörülebilirliktir. Liyakatli ve yetkin bir kamu yönetimi, güçlü kurumsal yapıdır. Özetle; bugün ne yapılıyorsa tersini yapmak abartı olmaz" dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Merkez Bankası Ödemeler Dengesi verilerini paylaşarak şu açıklamada bulundu:

"Bu ülkenin kaynağı oluk oluk yurtdışına akıyor"

"Uzun zamandır dile getirdiğimiz bir hususu, Merkez Bankası Ödemeler Dengesi verileri de artık çok net biçimde ortaya koyuyor: Bu ülkenin kaynağı oluk oluk yurtdışına akıyor. Ödemeler dengesinin yatırım geliri/gideri kalemine baktığımızda; yurtdışına yapılan kar transferleri ile Hazine'nin, bankaların ve diğer sektörlerin tüm faiz ve faiz benzeri ödemelerinin son yıllarda çok ciddi bir artış trendine girdiğini görüyoruz. Rakamlar ortada, yurtdışına yapılan faiz ve faiz benzeri ödemelerin ortalaması: 2006–2017 döneminde yıllık 11,5 milyar dolar, 2018–2022 döneminde yıllık 14,3 milyar dolar, 2023–2025 döneminde yıllık ise 23,3 milyar dolara yükseliyor. 2025 yılında tam 28 milyar dolar kaynağımız yurtdışına akmış durumda."

"İtibardan tasarruf etmeyen, liyakatsiz ve isabetsiz kamu yönetiminin sonucudur"

Bu tablo yıllardır sürdürülen, öngörüsüz; değer yaratmaya değil ranta dayalı ekonomi politikalarının sonucudur. İtibardan tasarruf etmeyen, liyakatsiz ve isabetsiz kamu yönetiminin sonucudur. Kendi halkını; üreteni, emek vereni, işçiyi, memuru, sanayiciyi, KOBİ'yi, öğrenciyi, çiftçiyi, emekliyi değil; bir avuç yandaşı, rantçıyı ve yabancı yatırımcıyı tercih eden bir anlayışın sonucudur. Çıkış yolu bellidir: Yüksek katma değerli üretim, adaletli bir bölüşüm. Bu ülkenin ihtiyacı; hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, güven ve öngörülebilirliktir. Liyakatli ve yetkin bir kamu yönetimi, güçlü kurumsal yapıdır. Özetle; bugün ne yapılıyorsa tersini yapmak abartı olmaz."

Kaynak: ANKA